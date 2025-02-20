Подозреваемого в педофилии задержали в Мангистау

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на железнодорожной станции Мангистау задержан гражданин Казахстана, объявленный в международный розыск за тяжкое преступление. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.

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По данным ведомства, 5 февраля сотрудниками оперативных подразделений ДП на транспорте на железнодорожной станции Мангистау задержан гражданин Республики Казахстан, объявленный в международный розыск ДП Мангистауской области за тяжкое преступление. Он прибыл в Казахстан из Турции.

Мужчина подозревается в совершении полового сношения или иных действий сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, - говорится в сообщении.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания Актау.