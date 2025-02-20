В Мунайлинском районе произошло ДТП с «перевертышем»

Автомобиль перевернулся в Мунайлинском районе. В ходе ДТП никто не пострадал. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Знак ДТП. Иллюстративное фото с сайта Caravan.kz

Инцидент на дороге случился 20 февраля. Водитель на Daewoo Nexia не пропустил Toyota Camry, которая двигалась по главной дороге. В результате столкновения последняя опрокинулась. Обошлось без жертв.

На водителя Daewoo Nexia составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Машина водворена на штрафную стоянку.