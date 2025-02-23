На жену с кулаками: супругов доставили в полицию Актау

Перепалка между супругами попала в Сеть. В управлении полиции Актау предоставили комментарий по данному факту.
По информации правоохранителей, инцидент произошел в ночь на 22 февраля в 12 микрорайоне.
На видео снят момент, когда девушка попала под «горячую» руку своего мужа.
Полиция установила нарушителей общественного порядка.
Уже в здании управления супруги объяснили, что между ними произошло недопонимание. Они не знали, что видео просочится в интернет.
Никаких претензий в отношении мужа я не имею, - сообщила в полиции девушка
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