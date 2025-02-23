В салоне самолета рейса Астана-Актау произошло возгорание

Из-за возгорания ручной клади одного из пассажиров авиарейса Астана-Актау самолет вернули в пункт вылета. Борт благополучно приземлился. Об этом сообщает пресс-служба FlyArystan.

Фото FlyArystan

Во время выполнения рейса FS 7375 по маршруту Астана-Актау 23 февраля в верхнем багажном отсеке самолета произошло возгорание рюкзака пассажира. Пожар оперативно потушили бортпроводники авиакомпании.

«Самолет вернулся в пункт вылета, посадка была выполнена в штатном режиме. Дополнительная информация о ситуации будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств. Все пассажиры имеют право на бесплатное перебронирование или возврат средств», - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

На борту находились 182 пассажира. Вылет в Актау перенесен на 17.10 часов по времени Астаны.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Актау, прибытие рейса Астана-Актау данной авиакомпании ожидается в 19.30 часов.