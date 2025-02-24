77 млн тенге: незаконный игорный бизнес ликвидировали в Мангистау

Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области ликвидировали деятельность преступной группы, организовавшей в период с 2022 по 2023 годы незаконный игорный бизнес под видом компьютерного зала. Общая сумма нелегального дохода составила 77 миллионов тенге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Как уточняется, денежные ставки от участников принимались операторами через банковские переводы, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм.

В результате общий преступный доход группы составил свыше 77 миллионов тенге.

Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемыми приобретены два автомомбиля Toyota Land Cruiser и Mersedes-Benz 320 общей стоимостью 36 миллионов тенге, - сообщили в департаменте.

Приговором суда они признаны виновными по пункту 2 части 2 статьи 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса) и части 1, 2 статьи 262 УК РК (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них). Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти до восьми лет.

Кроме того, транспорт, приобретенный на преступные доходы, конфискован.

В департаменте попросили сообщать о фактах совершения экономических правонарушений в Telegram-бот «АФМ Insider».

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