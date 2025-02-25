Пожар рядом с отелем «Grand Nur Plaza» произошел в Актау. Видео

Пожар рядом с отелем «Grand Nur Plaza» произошел ночью 25 февраля. Причиной происшествия стал ковролин. Об этом корреспонденту Lada.kz сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Фото: стоп-кадр из видео @podslushano_aktau12 / Instagram

Сегодня, 25 февраля, в 00:44 часов в 29А микрорайоне в здании №1, что находится за пятиэтажной гостиницей «Grand Nur Plaza», загорелся ковролин.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

В целях безопасности пожарные вынесли из здания два газовых баллона объемом 40 литров каждый.

Пострадавших нет.

По данным спасателей, пожар был ликвидирован в 02:42 часов.

Напомним, 24 февраля в Актау произошел пожар в одной из кофеен.