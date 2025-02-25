Отравление угарным газом в Мунайлы: спасатели предупреждали семью об опасности

С членами семьи, которые отравились угарным газом в жилом массиве «Каламкас», ранее проводилась разъяснительная работа по соблюдению мер пожарной безопасности. Об этом Lada.kz сообщил начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Мунайлинского района, майор гражданской защиты Нурсултан Абдираш.
По словам Нурсултана Абдираша, в ноябре 2024 года сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области планово совершали обход домов в Мунайлинском районе и проводили разъяснительную работу по соблюдению мер пожарной безопасности. Посещали специалисты и семью, которая отравилась угарным газом.
Однако, согласно действующему законодательству в области газоснабжения, проверка природного газового котла не входит в компетенцию органов гражданской защиты. Вместе с тем, в период отопительного сезона в жилом секторе на постоянной основе проводятся профилактические работы, - добавил Нурсултан Абдираш.
Напомним, 23 февраля в жилом массиве «Каламкас», что в Мунайлинском районе, жертвами угарного газа стали четыре члена одной семьи. В результате происшествия погибли двое подростков – девочка 2012 года рождения, парень 2009 года рождения, а также их старшая сестра, женщина 1995 года рождения. Тетя подростков 1969 года рождения выжила, и в настоящий момент находится в больнице.
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