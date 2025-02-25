Отравление угарным газом в Мунайлы: спасатели предупреждали семью об опасности

С членами семьи, которые отравились угарным газом в жилом массиве «Каламкас», ранее проводилась разъяснительная работа по соблюдению мер пожарной безопасности. Об этом Lada.kz сообщил начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Мунайлинского района, майор гражданской защиты Нурсултан Абдираш.

Фото с сайта fc-ural.ru

По словам Нурсултана Абдираша, в ноябре 2024 года сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области планово совершали обход домов в Мунайлинском районе и проводили разъяснительную работу по соблюдению мер пожарной безопасности. Посещали специалисты и семью, которая отравилась угарным газом.

Однако, согласно действующему законодательству в области газоснабжения, проверка природного газового котла не входит в компетенцию органов гражданской защиты. Вместе с тем, в период отопительного сезона в жилом секторе на постоянной основе проводятся профилактические работы, - добавил Нурсултан Абдираш.

Напомним, 23 февраля в жилом массиве «Каламкас», что в Мунайлинском районе, жертвами угарного газа стали четыре члена одной семьи. В результате происшествия погибли двое подростков – девочка 2012 года рождения, парень 2009 года рождения, а также их старшая сестра, женщина 1995 года рождения. Тетя подростков 1969 года рождения выжила, и в настоящий момент находится в больнице.