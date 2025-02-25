Семья отравилась угарным газом в Мангистау – трое погибли

Трагедия, в результате которой погибли три человека, произошла в жилом массиве, расположенном в Мунайлинском районе, что под Актау. Данные подтвердили местные власти.

Фото с сайта otyrar.kz

По информации ДЧС Мангисауской области, инцидент произошел вчера, 23 февраля, в жилом массиве «Каламкас», расположенном в Мунайлинском районе. Угарным газом отравились четыре члена одной семьи. Трое умерли на месте происшествия, двое из них – подростки. Одному человеку удалось выжить. Он в тяжелом состоянии госпитализирован в региональную многопрофильную больницу.

В пресс-службе Мунайлинского районного акимата сообщили, что семье погибших оказали финансовую помощь. Предприняты другие необходимые меры поддержки.

По предварительной версии, у тепловой печи дома отсутствовал дымоход. Из-за этого ядовитый газ не выходил наружу, а распространялся внутри помещений.

Напомним, ранее в Актау угарным газом во время пожара в квартире отравилась девочка.