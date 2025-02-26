За сутки в Актау в травмпункт обратились 143 человека

Вчера, 25 февраля, в Мангистаускую областную многопрофильную больницу с различными травмами, полученными вследствие гололёда, обратились 143 человека. Об этом сообщили в пресс-службе медицинской организации, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы медицинской организации

Из 143 человек, получивших травмы вследствие падения в гололёд, девять были госпитализированы в отделение травматологии. Одному из пациентов проведена экстренная операция. Остальным больным оказано амбулаторное лечение, они отпущены домой.

За два дня в травмпункт обратились 223 человека. Большинство госпитализированных пациентов получили травмы бедра, голеностопного и коленного суставов, - прокомментировали в пресс-службе больницы.

Напомним, 24 февраля в травмпункт прибыло 80 человек. Из них 7 госпитализированы в травматологическое отделение. Медики настоятельно советуют жителям региона в случае падения или травмы незамедлительно обратиться к врачу. Специалисты предупреждают о рисках самолечения и призывают не обращаться к народным целителям.