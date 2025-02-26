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26.02.2025, 16:11

Житель Мангистау осужден за уклонение от призыва на воинскую службу

Происшествия 0 1 391 Лиана Рязанцева

Приговором суда житель Мангистау признан виновным за уклонение от призыва на воинскую службу и ему назначено наказание в виде ограничение свободы сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Тупкараганского районного суда, передает Lada.kz.

 

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

В Тупкараганском районном суде рассмотрено уголовное дело по части 1 статьи 387 УК РК в отношении жителя региона за уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от призыва.

Судом установлено, что молодой человек 25 декабря 2023 года поступил на бесплатной основе в военно-техническое училище в Уральске Западно-Казахстанской области. После окончания обучения получил водительское удостоверение, зная, что его будут призывать на военную службу, он умышленно уклонился от службы в Вооруженных силах Республики Казахстан.
 
Прокурор просил суд признать мужчину виновным и назначить ему девять месяцев ограничение свободы.

Подсудимый полностью признал свою вину и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Суд при назначении наказания подсудимому учел  его раскаяние в содеянном, отсутствие судимости и отягчающих обстоятельств. Приговором суда мужчина признан виновным по части 1 статьи 387 УК РК и ему назначено наказание в виде ограничения свободы срок на шесть месяцев. Гражданский иск удовлетворен полностью, взыскан с подсудимого в пользу государства ущерб в сумме 558 765 тенге, - говорится в сообщении суда.

Для справки: Санкция части 1 статьи 387 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей (3 932 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.

Приговор суда не вступил в законную силу.
 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
полина1952
полина1952
сначала навести надо порядок в армии чтобы ребята хотели служить-то головой об унитаз ударяется-то в лицо стреляют не адекватные офицеры--никогда не отпустила бы служить своего ребёнка в такую армию
26.02.2025, 18:59
полина1952
полина1952
сначала навести надо порядок в армии чтобы ребята хотели служить-то головой об унитаз ударяется-то в лицо стреляют не адекватные офицеры--никогда не отпустила бы служить своего ребёнка в такую армию
26.02.2025, 18:58
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