Пожар попал на видео в Актау

Сегодня, 2 марта, рано утром в 18 микрорайоне произошел пожар. Происшествие попало на камеру очевидца. Инцидент корреспонденту Lada.kz прокомментировали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

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В социальных сетях появилось видео пожара возле дома №12 в 18 микрорайоне.

По данным ведомства, 2 марта в 4:40 утра на пульт дежурного поступила информация о горении служебного вагончика.

Возле дома №12 в 18 микрорайоне, рядом со строящимся ЖК «Shahar Towers», загорелся вагончик, предназначенный для переодевания работников. Площадь возгорания составила 20 кв.м. Пожар был ликвидирован в 04:52. Жертв и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается, — сообщили в ДЧС региона.

На вызов выезжали три единицы техники и 13 человека личного состава ведомства.