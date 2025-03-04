Двух жителей Актау задержали за киберпреступление

В Актау киберпреступников обвиняют в мошенничестве в крупном размере. На счетах задержанных обнаружены средства обманутого гражданина, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта Banki.ru

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых управлением по борьбе с киберпреступностью, было раскрыто преступление, связанное с незаконным переводом денежных средств.

Установлено, что с депозитного счёта гражданина злоумышленники перевели 28 миллионов 430 тысяч тенге на счета неизвестных лиц. Данное преступление квалифицируется части 4 по статьи 190 УК РК (мошенничество в крупном размере).

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Астане были задержаны три человека, из которых двое являются жителями Актау, а один – Карагандинской области. Установлено, что на их банковские счета поступали деньги потерпевшего, - рассказали в департаменте полиции Мангистауской области.

Лидером преступной группы оказался житель Актау. В настоящее время он помещён в изолятор временного содержания.

Ранее в регионе задержали мошенника, который тратил средства своих жертв на ставках. Подробнее по ссылке.