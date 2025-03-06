Педагогов с фальшивыми документами выявили в Бейнеу

Прокуратура Бейнеуского района выявила семь педагогов, устроившихся на работу с поддельными свидетельствами. По решению суда, все они были оштрафованы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мангистауской области, передает Lada.kz .

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По данным ведомства, по результатам проведенного анализа законности качества образования выявлена фальсификация свидетельств о прохождении профессиональной переподготовки педагогов.

К примеру, педагог «А» в марте прошлого года приобрел поддельное свидетельство о прохождении курса переподготовки по специальности «Педагогика-логопедия» и квалификации «Логопед-дефектолог» в университете SDU ( Алматы). Используя этот поддельный документ, он работал в должности «педагога-психолога». Аналогичные факты выявлены у шести педагогов, работающих в организациях среднего образования, - говорится в сообщении прокуратуры.

Приговором суда семь педагогов признаны виновными по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Каждому из них назначено наказание в виде штрафа, - отмети в ведомстве.

Статья 385. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград.

Часть 3 - Использование заведомо подложного документа – наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей ( 629 120 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.