За кражу велосипедов задержаны двое жителей Актау

В Актау задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже велосипедов, инструментов и других ценных вещей. Подробности сообщили в пресс-службе полиции региона, передает Lada.kz .

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В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела криминальной полиции Актау, были задержаны 45- и 39-летние местные жители, причастные к серии краж.

В феврале на территории города были задержаны злоумышленники, совершавшие кражи из жилых домов и гаражей. Они похищали велосипеды, инструменты и другие ценные вещи. Задержанные дали признательные показания. Они помещены в изолятор временного содержания, — сообщили в ведомстве.

В полиции отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, проверяется причастность подозреваемых к другим преступлениям.