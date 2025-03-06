За кражу велосипедов задержаны двое жителей Актау

В Актау задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже велосипедов, инструментов и других ценных вещей. Подробности сообщили в пресс-службе полиции региона, передает Lada.kz.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела криминальной полиции Актау, были задержаны 45- и 39-летние местные жители, причастные к серии краж.
В феврале на территории города были задержаны злоумышленники, совершавшие кражи из жилых домов и гаражей. Они похищали велосипеды, инструменты и другие ценные вещи. Задержанные дали признательные показания. Они помещены в изолятор временного содержания, — сообщили в ведомстве.
В полиции отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, проверяется причастность подозреваемых к другим преступлениям.
Уважаемые горожане! Призываем вас быть бдительными и заботиться о сохранности своего имущества. Простые меры предосторожности, такие как установка видеонаблюдения, сигнализации, железные двери или решетки, достаточное освещение, привлечение охранника или внимание соседей, помогут предотвратить кражи. Берегите свою собственность и будьте осторожны, - подчеркнули в полиции.
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