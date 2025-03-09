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09.03.2025, 14:05

У вылетевшего из Актау самолета отказал двигатель

Происшествия 0 4 974 Сергей Кораблев

Пассажиры рейса Актау-Алматы рассказали в социальных сетях, что борт из-за технических неполадок вернулся в аэропорт спустя короткое время после взлета, сообщает Lada.kz.

Фото: aircollection.org
Фото: aircollection.org

По словам пассажиров рейса, через 20 минут после вылета у самолета отказал один из двигателей.

В салоне начало отключаться электричество, раздался страшный гул и появился запах гари. Стюардессы заметно нервничали, бегали туда-сюда, но люди сидели тихо, просто смотрели друг на друга и не понимали, что происходит. И вот голос командира: «У нас отказал двигатель, возвращаемся в Актау». Самолёт резко пошёл вниз, начало потряхивать. Семьсот метров… Скорость и высота падали, а аэропорт всё ещё не был виден. И вдруг хруст… Кто-то молился, кто-то просто сидел, пытаясь не думать о худшем. Когда мы наконец коснулись земли, в салоне раздались слёзы и облегчение. Спасибо пилотам за профессионализм, а судьбе – за ещё один шанс жить жизнь. Берегите себя и цените кажлый миг! Сегодня эти люди спасли нам жизнь, и мы всегда будем вам благодарны. Пусть каждый ваш полет будет безопасным, а удача сопровождает вас всегда, - пишут пассажиры.

В авиакомпании Air Astana корреспонденту Lada.kz сообщили, что 8 марта рейс KC 868, выполнявший перелет из Актау в Алматы, вернулся в аэропорт вылета.

Экипаж отреагировал на техническое предупреждение о низком уровне масла в двигателе №1, отключив двигатель в соответствии со стандартными процедурами. Самолет благополучно приземлился в Актау. Пассажиры были вывезены на резервном самолете группы компаний, - ответил авиаперевозчик.

 

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