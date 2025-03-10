В Мангистау ликвидирована схема контрабанды лома черного металла

В Мангистауской области раскрыта схема контрабанды. Выяснилось, что одна из компаний организовывала морскую отправку черного металла в Прикаспийские страны. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

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По данным Министерства внутренних дел, несмотря на действующий в стране запрет, в ряде регионов установлены лица, наладившие незаконный экспорт металлолома железнодорожным и морским путем под видом готовой продукции и сырья.

Так, в Мангистауской области ликвидирована схема контрабанды лома черного металла. Установлено, что одна из компаний занималась отправкой черного металла в прикаспийские страны морским путем. Только за прошлый год данная компания вывезла за пределы страны свыше 400 тонн металла. В ходе оперативно-следственных мероприятий на территории ТОО обнаружен лом черного металла весом более 420 тонн, в том числе два контейнера, подготовленных к отправке в соседнее государство.

В настоящее время МВД совместно с КНБ, АФМ и Генеральной прокуратурой осуществляется комплекс мероприятий по недопущению контрабанды черного и цветного металла, а также принимаются соответствующие меры превентивного характера. Работа в данном направлении продолжается, - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Отмечается, что аналогичная схема ликвидирована в Северо-Казахстанской области.