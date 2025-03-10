Водителя привлекли к ответственности за наезд на пешеходов в Актау

Автомобиль выдворен на штрафстоянку, водитель привлечён к ответственности, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Кадр видео

В департаменте полиции региона сообщили подробности наезда на двух пешеходов, переходивших дорогу возле супермаркета «Нур», между 14 и 15 микрорайонами.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 марта. После осмотра врачами двое пешеходов были отпущены домой. Автомобиль Toyota Camry помещен на штрафстоянку, а в отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, - влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

Напомним, в социальной сети появилось видео, на котором запечатлен момент госпитализации пострадавшего – бригада скорой помощи переносит его на носилках. На дороге автомобиль Toyota сбил двух человек.