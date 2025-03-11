В Бейнеу сгорел автомобиль

Возгорание автомобиля произошло на пересечении улиц Майлина и Кашагана села Бейнеу, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Мангистауской области.
Сообщение о горении автомобиля поступило на пульт дежурного службы пожаротушения 11 марта в 13:01 часов. На место происшествия выехал первый ход пожарной части №6 села Бейнеу.
«На пересечении улиц Майлина и Кашагана загорелся автомобиль «Daewoo Nexia». В 13:14 часов пожар был потушен. Пострадавших нет», - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
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