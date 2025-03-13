Подросток сломал плечо однокласснице в Мангистау: его мать попала под суд

Инцидент произошел в Жанаозене во дворе одной из школ. Несовершеннолетний, подойдя сзади к однокласснице, повалил её на землю и сломал ей плечо, совершив умышленное деяние. Подробности дела Lada.kz предоставили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

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Судом установлено, что гражданка Г. не исполняла родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына, который 19 декабря 2024 года в Жанаозене во дворе школы сломал однокласснице плечо.

В судебном заседании мать несовершеннолетнего признала вину своего сына и сообщила, что в тот день на улице шел снег, и все случилось во время игры. Затем она извинилась перед родителями девочки и помогла в лечении материально, а также сообщила, что является многодетной матерью, просила назначить ей наказание в минимальных пределах. Вина правонарушителя в совершении административного правонарушения была доказана материалами дела и ее признательными показаниями, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам разбирательств мать несовершеннолетнего признали виновной по части 3 статьи 127 КоАП РК и наложили административный штраф.

Постановление суда вступило в законную силу.

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Для справки

Статья 127 – Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего.

Часть 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или иной организации, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, – влечет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.