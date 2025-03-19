Задержание в Жанаозене: полиция прокомментировала участие СОБРа и военных

Кадры, на которых зафиксировано большое скопления граждан и людей в форме, полицейских машин, наделали много шума в Сети. Инцидент произошел вчера,18 марта, в микрорайоне "Самал" города Жанаозен. В полиции Мангистау прокомментировали ситуацию, сообщает Lada.kz.
По данным пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, в данном микрорайоне около жилого дома полицией Жанаозена был остановлен мужчина со свертком белой бумаги, предположительно, марихуаной. Из-за чрезмерно большого количества свидетелей происшествия полицейским пришлось вызвать подкрепление в виде сотрудников СОБРа и военных воинской части 5548 для сохранения порядка.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса Республики Казахстана. Назначена экспертиза. Ведется следствие», - сообщает пресс-служба департамента.
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