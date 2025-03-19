Задержание в Жанаозене: полиция прокомментировала участие СОБРа и военных

Кадры, на которых зафиксировано большое скопления граждан и людей в форме, полицейских машин, наделали много шума в Сети. Инцидент произошел вчера,18 марта, в микрорайоне "Самал" города Жанаозен. В полиции Мангистау прокомментировали ситуацию, сообщает Lada.kz.