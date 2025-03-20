Чиновник за взятку разрешил китайцам работать в нефтяных компаниях Мангистау

Заместителя руководителя регионального управления координации занятости и социальных программ подозревают в незаконном получении 3,6 млн тенге за разрешение на работу для восьми граждан Китая в нефтяных компаниях области. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана, передает Lada.kz .

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Сообщается, что Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя регионального управления координации занятости и социальных программ.

Он подозревается в получении взятки в общей сумме 3,6 млн тенге от предпринимателей за выдачу разрешения на осуществление трудовой деятельности восьми граждан Китайской Народной Республики в нефтяных компаниях региона. С санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 вышеуказанного кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее сообщалось о том, что в Актау задержан глава регионального военно-следственного управления МВД. В отношении него ведется досудебное расследование по статье 366 УК РК (Получение взятки).

Кроме того, в Мунайлинском районном суде ведется судебный процесс по делу экс-председателя Актауского городского суда и частного судебного исполнителя, обвиняемых в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора.