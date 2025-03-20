Жители Актау сообщили о наркопритоне в их доме

В редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №7 в 4 микрорайоне. По их словам, в одной из квартир организовали наркопритон, который угрожает безопасности людей. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

Фото с сайта 1news.zp.ua

Жильцы дома №7 сообщили, что из-за сложившихся обстоятельств им пришлось обратиться в СМИ, так как, по их словам, полиция не принимает никаких мер.

Мы более двух лет живем в страхе из-за притона наркоманов, который расположен в одной из квартир нашего десятиэтажного дома. В этой квартире круглосуточно варят наркотики, с 7 по 10 этаж идёт запах ацетона, уксуса. Под окнами соседи находят пакеты от кондитерского мака и использованые бинты с кровью. Туда-сюда ходят подозрительные люди, а в подъезде мы постоянно находим шприцы и прочий опасный мусор, - говорят жильцы дома.

По словам людей, неоднократные обращения к правоохранителям так и не принесли результата.

Нам страшно за себя и наших детей – каждый день мы рискуем столкнуться с агрессивными людьми, возможными преступлениями и даже пожарами из-за их беспечного поведения. Терпеть это больше невозможно! Мы требуем немедленного вмешательства правоохранительных органов и городских властей. Нам нужна реальная помощь, а не формальные отписки! Просим срочно обратить внимание на нашу проблему, пока не произошло непоправимое, - заявили жильцы дома.

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу департамента полиции региона, где сообщили, что проводят проверку по данному обращению.

Напомним, ранее в пригороде областного центра обнаружили криминальный «огород». Как было установлено, мужчина занимался выращиванием запрещенных растений в складском помещении мебельного цеха.