18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
500.32
545.3
6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.03.2025, 13:30

Жители Актау сообщили о наркопритоне в их доме

Происшествия 0 4 247 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №7 в 4 микрорайоне. По их словам, в одной из квартир организовали наркопритон, который угрожает безопасности людей. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

Фото с сайта 1news.zp.ua
Фото с сайта 1news.zp.ua

Жильцы дома №7 сообщили, что из-за сложившихся обстоятельств им пришлось обратиться в СМИ, так как, по их словам, полиция не принимает никаких мер.

Мы более двух лет живем в страхе из-за притона наркоманов, который расположен в одной из квартир нашего десятиэтажного дома. В этой квартире круглосуточно варят наркотики, с 7 по 10 этаж идёт запах ацетона, уксуса. Под окнами соседи находят пакеты от кондитерского мака и использованые бинты с кровью. Туда-сюда ходят подозрительные люди, а в подъезде мы постоянно находим шприцы и прочий опасный мусор, - говорят жильцы дома.

По словам людей, неоднократные обращения к правоохранителям так и не принесли результата.

Нам страшно за себя и наших детей – каждый день мы рискуем столкнуться с агрессивными людьми, возможными преступлениями и даже пожарами из-за их беспечного поведения. Терпеть это больше невозможно! Мы требуем немедленного вмешательства правоохранительных органов и городских властей. Нам нужна реальная помощь, а не формальные отписки! Просим срочно обратить внимание на нашу проблему, пока не произошло непоправимое, - заявили жильцы дома.

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу департамента полиции региона, где сообщили, что проводят проверку по данному обращению.

Напомним, ранее в пригороде областного центра обнаружили криминальный «огород». Как было установлено, мужчина занимался выращиванием запрещенных растений в складском помещении мебельного цеха. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.