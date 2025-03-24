Сел на попутку и пропал: восьмой день ищут 33-летнего мужчину в Мангистау

Ерлан Есмагамбетов пропал недалеко от базы отдыха «Кендерли». К поискам мужчины подключились волонтеры поисково-спасательного движения Lider.kz, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили волонтеры

По предоставленным Lider.kz данным, 17 марта,в 05:00 часов,Ерлан Есмагамбетов сел в попутный автомобиль, чтобы добраться с базы отдыха «Кендерли» в Актау. Проехав некоторое расстояние, он вышел из машины, до основной асфальтированной дороги мужчине нужно было идти около 20 минут.

На текущий момент о местонахождении Ерлана Есмагамбетова ничего неизвестно.

Приметы

Рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, глаза черного цвета, волосы короткие.

Был одет

Бушлат черного цвета с надписью «АТФ», спортивное трико и кроссовки черного цвета.

Уточняется, что Ерлан Есмагамбетов проживает в Актау, в доме №3А в 17 микрорайоне.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просьба связаться по номерам телефонов: +7 (700) 499-72-92 либо 102.