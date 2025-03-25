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25.03.2025, 09:45

Конфликт полицейских с прокатчиками лошадей закончился применением силы в Актау

Происшествия 0 3 752 Сергей Кораблев

В распоряжении редакции Lada.kz оказалось видео, на котором запечатлен конфликт между стражами порядка и прокатчиками лошадей. В пресс-службе департамента полиции региона прокомментировали инцидент.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

По словам автора видео, на городской набережной полицейские с применением физической силы пытались снять девушку с лошади.

В департаменте полиции региона объяснили действия стражей порядка, сообщив, что инцидент произошел во время празднования Наурыза, было большое скопление людей, в том числе детей.

Во избежание непредвиденных происшествий полицейские попросили прокатчиков лошадей покинуть набережную, однако одна из них на просьбу правоохранителей ответила отказом.

На нарушительницу составлен протокол по статье 667 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Ей грозит штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

Лошадей загнали в спецприемник. В ведомстве уточнили, что животных в день инцидента вернули владельцу.

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