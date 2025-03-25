При пожаре в Жанаозене пострадал спасатель

При тушении пожара в торговом центре «Зангар» в Жанаозене пострадал пожарный-спасатель. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Фото: стоп-кадр из видео

Сотрудник 3-й региональной пожарной части был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. В настоящее время находится под наблюдением врачей. Скоро его доставят в Мангистаускую областную больницу в Актау.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области следит за его состоянием.

Более подробная информация будет объявлена ​​позже.

Напомним, в строящемся торговом центре в Жанаозене произошел пожар. Кроме того, ранее в Актау горели апарт-отель и кафе.