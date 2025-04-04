Таксист-бомбила оштрафован за незаконную деятельность в Мангистау

Житель села Батыр Мунайлинского района занимался незаконным предпринимательством, оказывая услуги частного извоза, за что получил штраф более 55 тысяч тенге. Об этом сообщает пресс-служба Мунайлинского районного суда, передает Lada.kz .

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Сегодня, 4 апреля 2025 года, в официальном аккаунте суда в Telegram сообщается, что рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении жителя села Батыр (Е), который занимался незаконной предпринимательской деятельностью, оказывая услуги такси.

Судом установлено, что Е., находясь на территории села Батыр Мунайлинского района, незаконно осуществлял пассажирские перевозки на своем легковом автомобиле без регистрации и без соответствующего разрешения, уклоняясь от налогового учета. В ходе судебного заседания правонарушитель полностью признал свою вину. Факт правонарушения подтвержден материалами дела, административным протоколом и другими доказательствами, - говорится в сообщении суда.

Постановлением суда житель села признан виновным по части 1 статьи 463 КоАП РК, ему назначен административный штраф.

Постановление вступило в законную силу.

Для справки: статья 463 КоАП РК - Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления. Статья предусматривает наказание в виде штраф на физических лиц в размере пятнадцати (58 980 тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.