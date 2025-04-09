Собачье чутье: военного задержали на станции Мангистау

Служебная собака учуяла у военнослужащего марихуану. По факту произошедшего заведено уголовное дело, сообщает Lada.kz .

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По достоверной информации, поступившей в редакцию Lada.kz, вечером 7 апреля при прохождении зоны контроля на железнодорожной станции Мангистау служебная собака из отдела линейной полиции начала проявлять активность и направилась к одному из пассажиров с дорожной сумкой.

В ходе проверки у мужчины обнаружили бумажный сверток с марихуаной, который, как он признался, был приобретен для личного пользования, без цели сбыта.

При проверке документов выяснилось, что он является военным. Собирался в командировку в Актобе.

Как сообщили в линейном отделе полиции на станции Мангистау, уголовное дело по данному факту передано в военно-следственный комитет.

Напомним, ранее в Мунайлинском районе вынесли приговор многодетному отцу за незаконное хранение героина c целью сбыта в крупном размере.

Кроме того, в Актау была пресечена деятельность организованной преступной наркогруппы.