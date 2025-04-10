Загадочные исчезновения: в списке без вести пропавших числятся трое жителей Мангистау

Волонтеры напомнили мангистаусцам о пропавших в регионе трех местных жителях, которых до сих пор не нашли, передает Lada.kz .

Фото: коллаж автора

По данным волонтеров поисково-спасательного движения Lider.kz, в списке без вести пропавших находится Ерлан Есмагамбетов, которого в последний раз видели недалеко от базы отдыха «Кендерли» 17 марта в 05:00 часов. Мужчина сел в попутный автомобиль, чтобы добраться в Актау. Проехав некоторое расстояние, он вышел из машины. До основной асфальтированной дороги ему нужно было идти около 20 минут. Волонтеры уже обращались за помощью к населению и даже проводили выездные поиски.

Не установлено местонахождение и Толегена Карашаева, который вышел из дома №37 в 3 микрорайоне вечером 31 января 2021 года.

Безуспешны оказались поиски жительницы Бейнеуского района Айданы Айтаевой. Девушка 29 марта 2022 года около 11:00 часов ушла из дома в неизвестном направлении.

Всех, кому что-либо известно о пропавших, просят обратиться по номеру 102.