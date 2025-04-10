Жесткое падение ребенка на детской площадке попало на видео в Жанаозене

В Жанаозене ребенок, находясь на детской площадке, жестко упал с игрового комплекса. В руках редакции Lada.kz оказалось видео инцидента.

Фото: стоп-кадр из видео

Как сообщается, случай произошел в Жанаозене между домами №18 и №19 в 4 микрорайоне.

На кадрах видно, как ребенок, находясь на детской площадке, падает с высоты и после этого не может подняться. Очевидец утверждает, что малыш сейчас в больнице. С его слов, инцидент произошел 8 апреля.

Жители микрорайона убеждены, что виной всему аварийность данной площадки. Родители призывают власти обезопасить игровой комплекс.

В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области сообщили, что ребенок уже выписан из больницы и отправлен домой.