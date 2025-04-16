Драка в одном из баров Актау обернулась поножовщиной

Инцидент произошел сегодня утром в одном из развлекательных заведений 7-го микрорайона. Мужчина, получивший ножевые ранения, был доставлен в больницу. Полиция проводит комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого, передает Lada.kz .

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Очевидцы инцидента сообщили редакции о произошедшей драке в одном из баров 7 микрорайона. Происшествие произошло примерно в 9 утра сегодня, 16 апреля.

В пресс-службе Мангистауской областной больницы рассказали, что сегодня в приемное отделение больницы при содействии службы скорой помощи около 09:04 часов поступил пациент 2001 года.

Пациент получил проникающие порезы и проколы брюшной полости, непроникающие порезы левой грудной клетки, множественные порезы левого плеча с повреждением сосудов, а также травматический геморрагический шок. В данный момент проводится экстренная операция. Состояние пациента тяжелое, - сообщили в пресс-службе медучреждения.

В пресс-службе полиции региона сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.