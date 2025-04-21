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21.04.2025, 13:01

Школьницы в Актау увлеклись смертельно опасной игрой

Происшествия 0 3 973 Лиана Рязанцева

В социальных сетях распространилось тревожное видео, на котором школьницы из Актау участвуют в опасной игре, ставящей под угрозу их жизнь и здоровье. Управление образования Мангистауской области прокомментировало опасное увлечение учащихся, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Сегодня, 21 апреля, в социальной сети Instagram на странице quqyq_zhane_shyndyq разместили видео. На кадрах видно, как группа девочек сдавливает грудную клетку сверстницы, после чего она теряет сознание.

В Актау семиклассницы участвовали в странной и опасной игре, снимая происходящее на видео, - говорится в описании к видео.

Видео было снято в одной из школ, что вызвало волну беспокойства среди пользователей интернета.

В управлении образования Мангистауской области прокомментировали инцидент. По предоставленной информации, кадры были сняты 18 апреля. В ведомстве подтвердили, что инцидент произошел в одной из школ областного центра.

В одной из школ Актау в женском туалете зафиксирован инцидент с участием учениц 7 класса, связанный с применением опасного физического воздействия – сдавливание грудной клетки. В настоящее время с подростками и их родителями проводится профилактическая работа, в том числе со школьными психологами. Также данный случай будет рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Актау. Кроме того, по результатам внутреннего разбирательства к директору учебного заведения со стороны городского отдела образования были применены дисциплинарные меры, - заявили в ведомстве.

Для справки

Школьницы участвовали в так называемой игре под названием «Собачий кайф». Это опасная игра, связанная с удушением и нарушением доступа кислорода к мозгу. Дети рискуют здоровьем ради кратковременных галлюцинаций и острых ощущений. Так называемое «упражнение» заканчивается в последний момент, перед потерей сознания. 

Согласно данным сайта myneuralnetworks.ru, опасность «собачьего кайфа» заключается не только в самом процессе, но и в любых других играх с асфиксией. При блокировке дыхательных путей углекислый газ накапливается, а кислорода не хватает - это приводит к гипоксии. Утрата сознания может произойти всего за 10-20 секунд. Неприятные последствия гипоксии могут проявляться в виде головной боли, повышенной сонливости, спутанности сознания, дезориентации, тахикардии, а также тошноты и рвоты. Иногда в таких состояниях снижается чувствительность к боли. Однако существуют и более серьезные риски. Например, удушение может спровоцировать резкий рост давления, что в свою очередь может привести к разрыву или закупорке артерий, обеспечивающих мозг кровью и кислородом, и, как следствие, к инсульту. Избыточная частота сердечных сокращений может вызвать серьёзные сбои в работе сердца, вплоть до его остановки. Хотя некоторые ткани способны адаптироваться к временной нехватке кислорода, длительное его отсутствие может повредить другие органы, такие как почки. При отсутствии кислорода в течение трех минут клетки мозга начинают гибнуть. Даже если человек приходит в сознание, он может получить тяжёлые повреждения мозга.

Возможно ли погибнуть от «собачьего кайфа»? Да, такое вполне реально. Если гипоксия продолжается от 4 до 5 минут, существует риск летального исхода. Подобные случаи имеют место быть. Например, в США с 1995 по 2007 год зафиксировано как минимум 82 случая гибели детей в результате этой практики.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
Sara19k это не преступление. Это наркоманы обыкновенные, тоже самое и раньше делали в школах. Придушивают ради "кайфа"
21.04.2025, 10:20
Sara19k
Sara19k
7 классницы-значит 14 лет,а значит подсудны! Почему к директору применили дисциплинарку, а к родителям и подросткам -нет. То есть родители и дальше будут бездействовать, а подростки и дальше совершать преступление))))
21.04.2025, 10:12
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