Ориентировку на двух педофилов пересылают друг другу жители Актау

Среди жителей Актау рапространяется ориентировка о розыске двух мужчин, ранее осужденных по тяжким статьям, связанным с педофилией, сообщает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Ориентировка о розыске двух мужчин, датированная 25 апреля 2025 года, распространилась среди жителей Актау в мессенджере WhatsApp.

Исходя из ее данных, местные правоохранительные органы разыскивают лица, которые ранее совершили преступления, связанные с педофилией, а на текущий момент скрылись с места жительства в неизвестном направлении.

Так, в розыск объявлен Уимирзак Тлеулиев 1978 года рождения, а также Тилек Айбергенов 1981 года рождения.

Тех, кому известна какая-либо информация о местонахождении мужчин, просят обращаться по номеру 102.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в пресс-служу департамента полиции Мангистауской области.

Напомним, интерактивная карта с адресами и фотографиями лиц, совершивших преступления против детей, существует в Казахстане с 2016 года. В этом году аналогичный портал с обновленными данными запустила и Генеральная прокуратура страны.