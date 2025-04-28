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28.04.2025, 15:46

За неделю в Актау зафиксировали более тысячи нарушений правил дорожного движения

Происшествия 0 1 082 Ольга Максимова

В управлении полиции Актау подвели итоги работы за минувшую неделю – с 20 по 26 апреля, передает Lada.kz.

Полицейский. Иллюстративное фото из открытых источников
Полицейский. Иллюстративное фото из открытых источников

За указанный период времени правоохранителями выявлено 1167 административных правонарушения. Львиная доля - 1020 случаев - это нарушение правил дорожного движения.

Как показывает статистика, чаще всего водители игнорируют необходимость пристегиваться ремнями безопасности. За это в отношении 214 человек составили протоколы по соответствующей статье (593 КоАП РК). Нарушают правила и пешеходы, в отношении них составлены 138 протоколов по статье 615 КоАП РК. Еще 93 водителя использовали мобильный телефон в ходе управления автотранспортом (ст. 591 КоАП РК). Не уступили дорогу пешеходам 23 участника дорожного движения (ст. 600 КоАП РК).

В руки сотрудников правопорядка попались два гражданина, которые были лишены права управления авто, еще двое сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

На штрафстоянку было помещено 39 легковых автомобилей и 19 мопедов.

Также полицейскими за нарушение общественного порядка было составлено 73 административных протокола, мелкое хулиганство – 99, появление в общественном месте в нетрезвом состоянии – 28. За нарушение правил благоустройства к административной ответственность привлечены 14 человек.

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