Мужчина погиб после конфликта в Актау

Трагедия, в ходе которой погиб мужчина, произошла в 26 микрорайоне за домом №19. Происшествие прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

Фото очевидцев

По словам жильцов дома №19 в 26 микрорайоне, инцидент произошел 28 апреля. В ходе драки погиб мужчина. На место происшествия, видео которого распространилось в социальных сетях, прибыли правоохранители.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в департамент полиции Мангистауской области.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый в причинении смерти задержан и помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Следственные органы проводят расследование, иная информация в интересах следствия не разглашается.

К слову, жители 26 микрорайона отметили, что на территории за домом №19 с наступлением весны часто собираются лица без определенного места жительства и люди, злоупотребляющие алкоголем. Горячительные напитки, по их словам, приобретаются в магазине неподалеку, после чего указанная категория граждан устраивает шумные посиделки.

Люди просят власти принять меры по обеспечению безопасности и устранению потенциально опасной зоны, ставшей местом сбора маргинальных элементов.

Ранее сообщалось о гибели мужчины в Актау после падения с высотки. Подробности происшествия по ссылке.