Штраф за «наскальные рисунки» получил житель Мангистау

Жителя Мангистауской области, расписавшего скалу в районе 43 километра признанием в любви поселку, оштрафовали. Об этом редакции Lada.kz сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

Фото: стоп-кадр из видео

По данным департамента полиции Мангистауской области, праоохранители провели проверку по факту произошедшего.

Установлено, что надпись на скальном участке нанес гражданин 2002 года рождения. Он привлечен к административной ответственности по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Штраф 20 МРП – 78 640 тенге, - сообщили полицейские

Напомним, ранее жительница региона во время отдыха у моря на 43 километре заметила на скале нанесенную красной краской надпись «Ұштаған». Женщина предположила, что авторы прибыли на отдых из села Уштаган (Мангистауский район). Отношение к природе края вызвало резонанс среди пользователей социальных сетей.