Троих жителей задержали с оружием и наркотиками в Актау

В Актау задержаны жители, подозреваемые в ряде тяжких преступлений. Подробности рассказали в пресс-службе полиции региона, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

По данным ведомства, управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области совместно с сотрудниками департамента Комитета национальной безопасности по Мангистауской области при координации прокуратуры области провело оперативные мероприятия, в результате которых на территории города задержаны трое местных жителей.

В ходе обыска у задержанных изъяты: один травматический пистолет марки «ОСА», один обрез огнестрельного оружия, три патрона 16 калибра, а также один сверток с синтетическим наркотическим веществом. Кроме того, установлена их причастность к фактам вымогательства, незаконного хранения и перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, мошенничества, а также насильственных действий сексуального характера и перевозки наркотических средств, - сообщили в полиции региона.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. По фактам проводится досудебное расследование.

Напомним, служебная собака в Актау учуяла в организме человека наркотик уже после его употребления.