Служебная собака в Актау учуяла в организме человека наркотик уже после его употребления

Во время оперативно-розыскных мероприятий служебная собака указала на 29-летнего мужчину. При личном досмотре у него не нашли никаких запрещённых веществ, но медосвидетельствование показало, что в его организме есть следы употребления каннабиноидов. Об этом сообщили в транспортной полиции региона, передает Lada.kz .

фото из архива Lada.kz

Так, 2 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий служебная собака по кличке Робби учуяла у 29-летнего грузчика аэропорта Актау наркотики.

При личном досмотре запрещенных веществ у мужчины обнаружено не было, однако медицинское освидетельствование выявило следы каннабиноидов. По решению административного суда города Актау он арестован на 10 суток, - сообщили в ведомстве.

В полиции напомнили, что с 11 марта в Казахстане вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за немедицинское употребление наркотических и психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих препаратов. Закон, подписанный Главой государства 10 января, направлен на профилактику наркопотребления и обеспечение общественной безопасности.

Для справки:

Каннабиноиды – это группа химических соединений, оказывающих психоактивное действие на организм человека. Большинство из них имеют природное происхождение и содержатся в конопле. Реже встречаются синтетически синтезированные каннабиноиды. Основными источниками каннабиноидов являются марихуана, гашиш, анаша (ганджа). Они отличаются друг от друга концентрацией действующего вещества и способом приготовления.

Напомним, служебная собака учуяла у военнослужащего марихуану. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

Ранее в Мунайлинском районе вынесли приговор многодетному отцу за незаконное хранение героина c целью сбыта в крупном размере.

Кроме того, в Актау была пресечена деятельность организованной преступной наркогруппы.