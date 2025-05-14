Автомобиль сгорел дотла в селе Атамекен

Возгорание автомобиля произошло на дороге в селе Атамекен в Мунайлинском районе. В результате пожара никто не пострадал, однако автомобиль выгорел дотла. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, передает Lada.kz.
Инцидент произошёл 13 мая около семи часов вечера.
На дороге в селе Атамекен дотла сгорел автомобиль «ГАЗ 3102», 1998 года выпуска.
Жертв и пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются, - сообщили в ведомстве.
Момент пожара попал на видео.
Комментарии0 комментарий(ев)