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14.05.2025, 16:44

В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации

Происшествия 0 7 656 Лиана Рязанцева

Авария произошла сегодня, 14 мая, на участке дороги между микрорайонами Шығыс-2 и Шығыс-3. Подробности происшествия сообщили в полиции региона. Двух подростков доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. В управлении здравоохранения сообщили, что один из пострадавших находится в коме, передает Lada.kz. Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 14 мая, на участке дороги между микрорайонами Шығыс-2 и Шығыс-3.

Водитель сбил двух подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Дело находится на контроле у руководства департамента полиции, - сообщили в полиции региона.

В управлении здравоохранения сообщили, что один из пострадавших находится в коме.

 Дети 2013 и 2014 годов рождения, пострадавшие в ДТП, получили черепно-мозговые травмы. Их состояние тяжёлое. Сейчас они находятся в реанимации. Врачи проводят осмотр и оказывают необходимую помощь, - сообщили в ведомстве.

Статья 345. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, — наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей (629 120 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двух лет.

В социальных сетях появилось видео наезда на школьников.

 

 

 


 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Имярек
Имярек
На кол посадить, ублюдка
14.05.2025, 14:39
Santa
Santa
Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
14.05.2025, 12:45
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В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
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