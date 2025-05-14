В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации

Авария произошла сегодня, 14 мая, на участке дороги между микрорайонами Шығыс-2 и Шығыс-3. Подробности происшествия сообщили в полиции региона. Двух подростков доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. В управлении здравоохранения сообщили, что один из пострадавших находится в коме, передает Lada.kz. Lada.kz .

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По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 14 мая, на участке дороги между микрорайонами Шығыс-2 и Шығыс-3.

Водитель сбил двух подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Дело находится на контроле у руководства департамента полиции, - сообщили в полиции региона.

В управлении здравоохранения сообщили, что один из пострадавших находится в коме.

Дети 2013 и 2014 годов рождения, пострадавшие в ДТП, получили черепно-мозговые травмы. Их состояние тяжёлое. Сейчас они находятся в реанимации. Врачи проводят осмотр и оказывают необходимую помощь, - сообщили в ведомстве.

Статья 345. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, — наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей (629 120 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двух лет.

В социальных сетях появилось видео наезда на школьников.



