Сбитым в Актау подросткам срочно необходима донорская кровь

Пострадавшим в ДТП на пешеходном переходе подросткам срочно требуется донорская кровь, сообщает Lada.kz .

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Корреспондент издания связался с руководством общеобразовательной школы №25, где обучаются оба пострадавших подростка. На текущий момент один из них по-прежнему находится в коме, состояние тяжелое.

В настоящее время мальчикам срочно требуется кровь любой группы.

Желающим оказать помощь необходимо обратиться в Мангистауский областной центр крови в 34А микрорайоне по контактным номерам телефонов: +7 (7292) 40-32-78, +7 (708) 592-80-64 и +7 (7292) 40-17-50.

Прием доноров ведется с понедельника по субботу с 08:00 до 13:00 часов.

Напомним, ДТП произошло вчера, 14 мая. Трое подростков пересекали проезжую часть по пешеходному переходу между микрорайонами «Шығыс-2» и «Шығыс-3». Двоих из них сбил автомобиль, водитель которого не затормозил на «зебре».