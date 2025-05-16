Накрыт канал незаконной миграции в Актау: изъяты паспорта, печати и деньги

Выявлена противоправная схема, связанная с оказанием иностранным гражданам фиктивных услуг по регистрации, продлению временного пребывания и получению разрешений через ЦОН, сообщает Lada.kz.
В ходе оперативных мероприятий оперативники управления по борьбе с организованной преступностью Мангистауской области совместно с прокуратурой региона задержали троих подозреваемых.
Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции.
В ходе обысков изъяты:
Досудебное расследование продолжается.
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