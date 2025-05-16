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16.05.2025, 15:34

Накрыт канал незаконной миграции в Актау: изъяты паспорта, печати и деньги

Происшествия 0 2 429 Сергей Кораблев

Выявлена противоправная схема, связанная с оказанием иностранным гражданам фиктивных услуг по регистрации, продлению временного пребывания и получению разрешений через ЦОН, сообщает Lada.kz.

Фото департамента полиции Мангистауской области
Фото департамента полиции Мангистауской области

В ходе оперативных мероприятий оперативники управления по борьбе с организованной преступностью Мангистауской области совместно с прокуратурой региона задержали троих подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции.

В ходе обысков изъяты:

  • более 70 печатей различных ТОО;
  • около 75 паспортов иностранных граждан;
  • электронные носители информации, техника, банковские карты, оригиналы документов из ЦОНа;
  • порядка 2 миллионов тенге наличными;
  • два автомобиля.

Досудебное расследование продолжается.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Око
Око
судя по фото паспортов, гражданам Каракалпакстана зелёный коридор делали. Рабочих ввозили.
16.05.2025, 12:36
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