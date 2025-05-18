Полицейские спасли женщину из горящей квартиры в Актау

При пожаре в одной из квартир областного центра едва не погибла женщина. Её успели вынести из охваченного огнём помещения полицейские, передает Lada.kz .

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В ночь на 17 мая около 00:40 в Центр оперативного управления поступило сообщение о пожаре в одной из квартир Актау. Очевидцы также сообщали о криках о помощи.

На место прибыли капитан полиции Оразбай и лейтенант Бекниязов. Дверь была заперта изнутри, но рядом с ней полицейские обнаружили ключ, открыли квартиру и обнаружили женщину без сознания.