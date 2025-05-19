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19.05.2025, 11:38

Столкновение автомобиля и мальчика на самокате попало на видео в Актау

Происшествия 0 4 885 Сергей Кораблев

Дорожный инцидент, о котором сообщили очевидцы, произошел в 13 микрорайоне, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

По словам очевидцев, ДТП произошло вчера, 18 мая. Водитель автомобиля столкнулась с ребенком, катавшимся на самокате в одном из дворов 13 микрорайона. 

Правоохранителей для выяснения всех обстоятельств произошедшего вызвали жильцы близлежащих домов.

В региональном департаменте полиции Lada.kz сообщили, что на женщину составлен протокол по статье 610 КоАП РК. Ее автомобиль водворен на штрафную стоянку.

Пострадавший мальчик получил медицинскую помощь и был отпущен домой.

Для справки

Статья 610 – Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

  1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Это влечет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. 
  2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, предусматривает штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

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