Столкновение автомобиля и мальчика на самокате попало на видео в Актау

Дорожный инцидент, о котором сообщили очевидцы, произошел в 13 микрорайоне, сообщает Lada.kz .

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По словам очевидцев, ДТП произошло вчера, 18 мая. Водитель автомобиля столкнулась с ребенком, катавшимся на самокате в одном из дворов 13 микрорайона.

Правоохранителей для выяснения всех обстоятельств произошедшего вызвали жильцы близлежащих домов.

В региональном департаменте полиции Lada.kz сообщили, что на женщину составлен протокол по статье 610 КоАП РК. Ее автомобиль водворен на штрафную стоянку.

Пострадавший мальчик получил медицинскую помощь и был отпущен домой.

Для справки

Статья 610 – Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.