Столкновение автомобиля и мальчика на самокате: автоледи рассказала подробности инцидента в Актау

Водитель рассказала, что мальчик на самокате на скорости врезался в автомобиль в тот момент, когда машина остановилась у шлагбаума. Женщина поделилась с корреспондентом Lada.kz подробностями, и чем закончилась история столкновения.

Иллюстративное фото: Pixabay

По словам водителя, которая управляла автомобилем, инцидент случился вчера, 18 мая, в 17:20 часов. Женщина выезжала со двора и останавливалась перед закрытым шлагбаумом. В этот момент разогнавшийся на самокате мальчик въехал в ее автомобиль.

Я остановилась, вышла из машины, и сначала подумала, что мальчик успел спрыгнуть с самоката. Хотела позвонить в службу 103, но подбежали соседи и уверили, что с ребенком все в порядке, - рассказала водитель.

Соседи помогли установить, из какой квартиры мальчик, однако дома никого не оказалось. Сам ребенок вскоре уехал на самокате.

Так как мальчик не пострадал, женщина уехала и вечером планировала встретиться с его матерью, чтобы сообщить о случившемся. Однако, по ее словам, один из соседей преувеличил серьезность ситуации, взяв видео с камер наблюдения и вызвав полицию.

Позже мы нотариально оформили документ, подтверждающий, что отец мальчика не имеет ко мне никаких претензий, - добавила водитель.

Ранее мы писали, что по данным департамента полиции Мангистауской области, по данному факту на водителя был составлен протокол по статье 610 КоАП РК. Автомобиль водворен на штрафную стоянку.

Для справки

Статья 610 – Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.