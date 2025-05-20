«Собачий кайф»: участие в опасной игре едва не закончилось трагедией в Актау

В Актау участие в опасной игре под названием «Собачий кайф» обернулось для школьника черепно-мозговой травмой, сообщает Lada.kz .

Фото очевидцев

Инцидент произошел вечером 18 мая на детской площадке в 32В микрорайоне. Участие в опасной игре «Собачий кайф» чуть не стоила жизни одному из подростков.

Так, 12-летний мальчик потерял сознание, упал и ударился головой о землю, после чего у него начались судороги. Как сообщается, школьника пытались привести в чувство продолжительное время. По словам очевидцев, скорая помощь прибыла только через полчаса после вызова. Пострадавшего экстренно доставили в Мангистаускую областную детскую многопрофильную больницу.

В приемном покое подтвердили, что к ним поступил подросток 2012 года рождения. Он был госпитализирован в отделение травматологии с диагнозом «Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга».

Состояние пациента стабильное, он получает лечение согласно протоколу, - сообщили врачи.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором школьницы из Актау играют в «Собачий кайф». О том, как игра влияет на организм, читайте в материале Lada.kz.