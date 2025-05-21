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20.05.2025, 19:21

Более полумиллиона тенге заплатит житель Актау за оскорбления в WhatsApp

Происшествия 0 3 797 Наталья Вронская

Жителю Актау придется заплатить 573 тысячи тенге за оскорбления в мессенджере WhatsApp. Такой вердикт вынес Актауский городской суд. Подробнее – в материале Lada.kz.

Фото с сайта pnst.com.b
Фото с сайта pnst.com.b

Уголовное дело рассматривалось Актауским городским судом по части 2 статьи 131 УК РК – Оскорбление.

Согласно материалам дела, в период с 19 июля по 14 ноября 2024 года подсудимый Д. в общем чате мессенджера WhatsApp размещал в адрес потерпевшей Б. оскорбительные сообщения, выраженные в неприличной форме, унизив тем самым ее честь и достоинство.

Не выдержав постоянных нападок, женщина обратилась в суд с частным обвинением. В ходе процесса вину подсудимого подтвердили показания самой Б., а также экспертиза, проведённая по её заявлению.

Помимо наказания в рамках санкции потерпевшая просила взыскать с подсудимого Д. моральный вред, представительские расходы и процессуальные издержки на производство психолого-филологической экспертизы.

Подсудимый вину признал  полностью, в содеянном раскаялся. К смягчающим вину обстоятельствам отнесено чистосердечное раскаяние подсудимого, отягчающих не установлено, - уточнили в суде.

В итоге мужчине было назначено наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге). Также по решению суда он обязан выплатить 50 000 тенге в качестве моральной компенсации, 200 000 тенге – за услуги представителя потерпевшей и ещё 250 000 тенге – за проведение экспертизы. Общая сумма расходов превысила 573 тысячи тенге.

В суде напомнили, что санкция части 2 статьи 131 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП (1 310 290 тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 180 часов.

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