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21.05.2025, 11:12

Лидер финпирамиды «Sax Invest» в Мангистау тратил деньги вкладчиков на учебу дочери и отдых за границей

Происшествия 0 3 345 Лиана Рязанцева

Организатор финансовой (инвестиционной) пирамиды «Sax Invest» тратил деньги вкладчиков на азартные игры в казино, покупку квартир, элитный отдых за рубежом и оплату обучения дочери в Лондоне. Департамент АФМ по Мангистауской области раскрыл подробности расследования в отношении организованной преступной группы, передает Lada.kz.

 

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest». Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

В результате организаторами незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.

Следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева. Впоследствии деньги использованы им в личных целях, в том числе на азартные игры в казино – 2 млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании «Блайсико» - 28 млн тенге, покупку двух квартир в г.Атырау - 70 млн тенге, строительство частного дома в г.Атырау – 120 млн тенге, отдых зарубежом – 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне – 53 млн тенге, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что во избежание уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге. Кроме того, последний выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге.

Несмотря на это, денежные средства вкладчикам не возвращены. В ноябре 2024 года Мендыгалиев объявлен в международный розыск. С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы – 10 тысяч USDT, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана». Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астана, Актобе, Уральск и Актау. В отношении семи подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - заключили в ведомстве.

Напомним, в 2024 году в Мангистау пресекли деятельность финансовой пирамиды. За период с 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более одного миллиарда тенге. 

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