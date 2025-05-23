Опровержение к инциденту, произошедшему с учащимся жанаозенского лицея-интерната «Білім-инновация»

Редакция Lada.kz сообщает, что в материале по имевшему место инциденту в жанаозенском лицее-интернате «Білім-инновация» были опубликованы формулировки, которые могли быть восприняты двусмысленно, и, к нашему сожалению, явились оскорбительными для работников образовательной сферы.

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Поясняем, что в материале под заголовком «Лицеисты из зависти жестоко избили 11-классника в Жанаозене» была использована информация, присланная на почту редакции анонимным источником. По просьбе участников инцидента данная недостоверная информация была удалена из первоначального текста, а сама статья скорректирована.

Редакция приносит свои извинения тем, кому данная информация причинила неудобства.