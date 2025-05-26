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26.05.2025, 16:29

За избиение и угрозу жизни бывшей жены мужчина арестован на 10 суток

Происшествия 0 1 915 Наталья Вронская

Жительница Актау, пострадавшая от жестокого обращения бывшего мужа, рассказала корреспонденту Lada.kz, что была вынуждена нанять адвоката, чтобы добиться справедливости. Сегодня в отношении нападавшего состоялся суд.

фото сгенерировано чатом GPT
фото сгенерировано чатом GPT

По информации суда, мужчина признан виновным по статье 461 КоАП РК («Нарушение законодательства о профилактике бытового насилия») и арестован на 10 суток. Также на него наложен особый учёт сроком на три месяца. В этот период с ним будут проводиться профилактические мероприятия.

История получила широкий резонанс после того, как стало известно, что бывший муж в течение двух часов избивал Гаухар и угрожал выбросить её из окна 17-го этажа.

Как рассказала сама девушка, после подачи заявления в полицию она столкнулась с безразличием. По её словам, следователи не восприняли ситуацию всерьёз. Более того, после инцидента она начала получать звонки с разных номеров, нападавший оскорблял её, пытался психологически давить, но в ответ на её жалобы никакой реакции не последовало.

«Я чувствовала себя абсолютно беззащитной. Мне не верили, приходилось доказывать очевидное. Только благодаря адвокату дело сдвинулось с мёртвой точки», — говорит Гаухар.

На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РК («Причинение легкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, либо ограничения свободы или принудительных работ до 2 лет.

Кроме того, адвокат потерпевшей подал ходатайство в прокуратуру с просьбой возбудить дополнительное уголовное дело по факту кражи по статьям 188,191 УК РК. Со слов Гаухар, её бывший супруг после конфликта забрал её личные вещи, брендовые обувь (8 пар) и сумку общей стоимостью свыше 1 500 000 тенге.

Пострадавшая надеется, что теперь дело дойдет до суда и её бывший супруг понесёт заслуженное наказание.

Напомним, об истории, едва не закончившейся трагедией, стало известно от блогера Азамата Сарсенбаева. Потерпевшая рассказала, что продолжительное время подвергалась насилию со стороны экс-супруга. В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что житель Актау, который более двух часов избивал свою экс-супругу и грозил сбросить ее с высотки, находится под подпиской о невызде.

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