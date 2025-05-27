В Актау разыскивают без вести пропавшего мужчину

Житель Актау Таукен Онайбаев вышел из дома 17 мая, и с тех пор о нем ничего неизвестно. Родственники просят откликнуться тех, кто знает о его местонахождении, передает Lada.kz.
Онайбаев Таукен Казанбаевич, 1978 года рождения, вышел из дома №5 в 4 микрорайоне 17 мая и пропал. Родственники подали заявление в полицию.
Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в черные куртку, бейсболку, джинсы, кроссовки.
Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба связаться по номерам телефонов: +7 (700) 499-72-92 либо 102.
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